“Cyrano sulla luna” al teatro San Giovanni Bosco

Uno spettacolo meravigliosamente poetico, un successo della passata stagione teatrale milanese al Teatro Leonardo – MTM Manifatture Teatrali Milanesi, “Cyrano sulla luna”, andrà in scena sabato 11 marzo alle 21.00 al teatro San Giovanni Bosco, nell’ambito della stagione teatrale cittadina.

“Il raggio della Luna, ecco, viene a chiamarmi”. Queste le ultime parole di Cyrano de Bergerac, nel capolavoro di Rostand. Ma dopo? Che succede a Cyrano? Cyrano quello del naso, quello dell’apostrofo rosa fra le parole ti e amo, quello di Rossana.

Luca Chieregato e Pietro de Pascalis lo portano sulla Luna, dopo la morte, a dialogare col nostro satellite, luogo in cui nella letteratura riposano le anime e si ritrovano i senni. La Luna chiede al poeta spadaccino com’è il profumo dell’erba, che sapore hanno i sentimenti e qual è il significato del vivere sulla Terra per gli esseri umani. A Cyrano l’arduo compito di rispondere.

E come potrà mai rispondere Cyrano? Solo ripercorrendo e rivivendo la sua storia, navigando lieve nei ricordi e cercando di rispondere alle domande più difficili: quelle della propria coscienza.

INFO BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

INTERO: euro 12

RIDOTTO (scuole di teatro, over 65, under 26): euro 10

RIDOTTISSIMO (under 12): euro 5

prenotazioni@viandantiteatranti.it

Eventbrite “Cyrano sulla Luna”

Sms al 338-9721325 (solo nome/cognome, numero e tipologia di biglietti)