Da Castiglione al Malawi, le opere realizzate

la sera a Monteruzzo

“AGAPE – il Vostro grande cuore, in comunione con il Loro” è il titolo scelto dal missionario laico castiglionese Silverio Picasso per l’incontro-testimonianza che si svolgerà venerdì 17 marzo alle ore 21.00 al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona (Via Marconi,1).

L’appuntamento sarà l’occasione per Picasso di ringraziare la comunità locale e presentare i progetti realizzati in Malawi grazie alle loro donazioni. Un video ed alcune immagini documenteranno il completamento dell’importante ed ambizioso progetto della costruzione della Scuola di Liwinza, i lavori di adeguamento dell’Ospedale di Kankao e la consegna alla popolazione locale di alcuni beni di prima necessità.

La serata, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona, sarà aperta al pubblico con ingresso libero.