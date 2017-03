Dalla Regione 300 mila euro per rimuovere l’amianto

Rimozione dell'amianto

“Oggi abbiamo approvato uno stanziamento di 300.000 euro per finanziare interventi di rimozione dell’amianto dalle strutture pubbliche”.

Lo annuncia l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi a seguito della Giunta odierna.

FINALITA’ E BENEFICIARI DEL PROVVEDIMENTO – “Grazie a questi incentivi – sottolinea l’assessore – cerchiamo di promuovere la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprieta’ degli enti locali. I beneficiari saranno i Comuni lombardi che hanno gia’ attivato una convenzione per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, i cui criteri sono stati definiti con la deliberata numero 3494 approvata

nella giunta del 30 aprile 2015″.

IL BANDO – “All’apertura del bando – spiega Claudia Terzi – il cui finanziamento e’ a fondo perduto, i Comuni richiedenti potranno ottenere una soglia massima di contributo pari a 15.000 euro. Le spese ammissibili dovranno riguardare la rimozione e lo smaltimento delle tipologie di rifiuti contenenti amianto, come previsto dal bando. La selezione delle domande avverra’

attraverso una procedura valutativa a graduatoria”.

INTERVENTI AMMISSIBILI – “Potranno rientrare nel provvedimento –

fa sapere l’assessore regionale – i lavori di rimozione dei manufatti in cemento-amianto, compreso il successivo smaltimento anche previo trattamento in impianti autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il materiale dovra’ provenire da edifici e

strutture pubbliche posizionati all’interno del territorio comunale e di proprieta’ dell’ente pubblico”.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI – Sono esclusi dal finanziamento: la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e la loro messa in opera; gli interventi terminati prima della pubblicazione del

bando.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE – L’istanza dovra’ essere inviata, all’apertura del bando, attraverso l’apposita procedura online accessibile all’indirizzo internet www.agevolazioni.regione.lombardia.it .

“Nella nostra regione – conclude l’assessore Terzi – ci sono diverse richieste da parte degli enti locali che vogliono mettere in sicurezza il loro territorio. Il nostro obiettivo e’ quello di rispondere ai bisogni dei lombardi e di risolvere

tutte quelle situazioni che sono a rischio per il nostro territorio”.