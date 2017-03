Dalle pompe di benzina al museo Frera. I luoghi del Fai a Tradate

Dall’Osservatorio al museo delle pompe di benzina, dalla Madonna delle Vigne al Museo Frera. Sono tanti i luoghi che nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo rimarranno aperti in occasione delle giornate di primavera del Fai. Si tratta di luoghi “adottati” dal fondo ambiente italiano e che potranno essere visitati con i ragazzi delle scuole che faranno da apprendisti ciceroni. Il tutto è stato presentato in Municipio, alla presenza del sindaco Laura Cavalotti e dei delegati locali del Fondo Ambiente Italiano.

«Due giorni di visite guidate da volontari FAI e apprendisti ciceroni delle scuole di Tradate – spiega il primo cittadino -, grazie alle associazioni ai numerosi volontari alla protezione civile che hanno condiviso il progetto voluto dall’amministrazione comunale per far conoscere i luoghi e la storia di Tradate».

In programma a Tradate ci sono i seguenti siti:

– Per quelli che… facevamo il pieno di benzina con 5.000 lire o anche meno….è in programma la visita al MUSEO FISOGNI della pompa di benzina e della stazione di servizio, dal 2000 nel Guinness World Records per la sua unicità in Europa;

– Per quelli che… amano la storia locale e la storia patria… VILLA CASTIGLIONI casa natale di Cesare Castiglioni, garibaldino nella Spedizione dei Mille;

– Per quelli che… la velocità e la libertà su due ruote è un sogno… MUSEO FRERA che ospita la produzione di questo marchio storico del motociclismo italiano;

– Per quelli che… la difesa del patrimonio storico artistico e del paesaggio è una priorità italiana… SANTUARIO del CROCIFISSO con affreschi del manierismo lombardo e la CHIESA della MADONNA delle VIGNE in un sito collinare con vigneti di un tempo che fu;

– Per quelli che… viva la natura e stanno a testa in su verso il cielo stellato… OSSERVATORIO ASTRONOMICO ‘MESSIER 13’ ospitato nel Parco Della Pineta Di Appiano Gentile e Tradate.