Decathlon al Ponte di Vedano: nuovo incontro al Pirellone

Vedano Olona - varie

Nuovo passo avanti verso una soluzione che sblocchi il piano riqualificazione dell’area Ex Cartiera Sottrici al Ponte di Vedano, con l’insediamento di Decathlon e Bricoman.

Ieri al 33° piano di Palazzo Lombardia, si sono incontrati i sindaci di Vedano Olona Cristiano Citterio, e di Lozza Giuseppe Licata, i rappresentante della Provincia e della presidenza di Regione Lombardia, per dare seguito agli impegni presi durante l’ultima riunione.

«Mantenendo fede alla promessa del 2 febbraio scorso la segreteria della Presidenza ha fatto una chiara sintesi della situazione per arrivare ad affrontare il nodo infrastrutturale del Decathlon che per impatto e dimensioni non ha ancora consentito il recupero dell’area dismessa – spiega il sindaco di Vedano Olona, Cristiano Citterio – C’è stato un impegno di tutti ad approfondire le varie ipotesi procedurali, tra cui la riapertura della conferenza servizi limitatamente alla prescrizione viabilistica, ipotesi da noi caldeggiata».

L’incontro si è chiuso con l’impegno di tutti a rispettare delle tempistiche brevi: «Ci ritroveremo entro la fine del mese di marzo per convergere verso una soluzione ragionevole e di buon senso nell’interesse del territorio».