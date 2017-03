Dei “santini laici” per ricordare le nuove martiri

Sono dei santini molto particolari quelli che sono a disposizione dei visitatori della mostra inaugurata il marzo scorso “Segni del Sacro: Sante Martiri – Donne forti di ogni tempo” presso il Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi al Sacro Monte di Varese e organizzata dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e dalla società Archeologistics.

La mostra, dedicata alle figure delle Sante Martiri, nata dalla ricerca della giovane artista Francesca Vitali Boldini, ha approfittato trovato un modo originale per ricordare “le martiri di oggi”: le centinaia di vittime di femminicidio in Italia, protagoniste involontarie di vicende drammatiche, seviziate, uccise per aver disobbedito ad un “potere forte” e morte per aver difeso il loro diritto di scelta.

Da qui la presenza di un canestro con veri e propri “santini laici“: piccoli biglietti dove da una parte sono impresse le immagini dei dipinti delle martiri, e nella parte opposta il nome e la causa della morte di una delle nuove martiri.

Le opere rimarranno esposte presso il Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi fino al 7 maggio 2017, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 16.00 a ingresso libero.

Per chi volesse, è possibile richiedere aperture speciali per gruppi: per informazioni e prenotazioni si prega di telefonare al 328.8377206 o di scrivere a info@sacromontedivarese.it o info@archeologistics.it.