Di nuovo tutti in strada, Sda ancora in sciopero

Tutti di nuovo in strada, come è accaduto più volte negli ultimi due anni ai lavoratori della Sda di Gazzada Schianno. I 70 dipendenti hanno incrociato le braccia ieri ed oggi per chiedere ancora una volta chiarezza sul loro futuro e sul loro contratto.

La situazione per l’azienda che si occupa di spedizioni non è semplice: fa parte del Gruppo Poste Italiane ma ha incorporato cooperative e questo ha comportato una certa difficoltà di gestione.

Ora si ventila anche l’ipotesi di una chiusura della sede di Gazzada e un trasferimento a Milano.

I dipendenti restano in strada e le merci sono stoccate nei capannoni: da ieri nessun camion ha consegnato pacchi e nemmeno è arrivato nulla alle sede di Gazzada.

“Non ci muoveremo da qui finché la situazione non sarà chiara una volta per tutte – dice un lavoratore – Ci spieghino come intendono gestire le nostre ferie e i nostri permessi e se davvero ci sarà un trasferimento della sede. Speriamo che presto i responsabili di Sda incontrino i nostri sindacalisti”