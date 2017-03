Dieci chili di marijuana sequestrati a Ponte Chiasso

hashish cocaina eroina marijuana

Ancora un importante sequestro di droga alla dogana di Ponte Chiasso.

I funzionari dell’ufficio delle dogane di Como in collaborazione con i militari per Guardia di Finanza hanno intercettato ben 10 kg di marijuana.

La marijuana era confezionata in 20 panetti ed è stata rinvenuta all’interno di un’automobile in uscita dall’Italia occultata in un nascondiglio ricavato in corrispondenza del longherone sottoporta ed accessibile dai parafanghi del veicolo.

Il conducente del mezzo e il passeggero, entrambi cittadini albanesi, sono stati arrestati e denunciati alla competente Procura della Repubblica.