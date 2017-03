Difficoltà di apprendimento: la scuola diventa 3.0

inaugurata la nuova aula laboratorio per la didattica digitale

Come migliorare il processo apprendimento-insegnamento anche alla luce di problematiche particolari? Come superare insieme, genitori, insegnanti e operatori del settore, l’insuccesso scolastico di bambini e ragazzi? Un tema di grande attualità quello che verrà trattato sabato primo aprile, presso l’aula Magna dell’Università dell’Insubria in via Ravasi 2.

Ne parlano insieme esperti e genitori durante l’evento “Genitori e scuola 3.0: la fragilità ci accomuna”. Il convegno, ad ingresso libero, è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Genitori e scuola insieme all’Insubria per la giornata europea” e il tema è quello attuale della neurodiversità e dei bisogni educativi speciali.

Insieme all’uUniversità dell’Insubria e all’Associazione europea dei Genitori EPA, è organizzata da FoNAGS (associazione dei genitori rappresentative) e dagli Uffici scolastici regionali per la Lombardia e per il territorio di Varese.

Numerosi anche i relatori accanto al sindaco di Varese Davide Galimberti: Claudio Merletti (dirigente AT Varese), Patrizia Neri (dirigente CTS e presidente GLIP) e i professori Enrico Danili e Cristiano Termine.

L’intervento della professoressa Luisa Oprandi, dirigente I.C.Cunardo, racconterà “la scuola capovolta”.

La partecipazione all’iniziativa che tratterà anche delle good practices in campo scolastico, è gratuita con iscrizione obbligatoria on-line.