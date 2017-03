Digital Camp ti forma e ti porta in azienda

Foto varie

Vuoi intraprendere un percorso di formazione o perfezionamento nella comunicazione digitale e sei alla ricerca di un’esperienza lavorativa in un’azienda? Allora Digital Camp fa per te. La school di Varesenews per l’informazione e la comunicazione digitale torna per la seconda edizione e ha aperto le iscrizioni a giovani neolaureati e laureandi ma anche professionisti che intendono aggiornare le proprie competenze nel campo della comunicazione. Il percorso formativo comincerà lunedì 8 maggio e durerà cinque settimane a cui seguirà un periodo di stage in azienda.

IL SITO DI DIGITAL CAMP

La school sulla comunicazione digitale

In cosa consiste il percorso? I candidati selezionati potranno accedere a un’esperienza full time di lezioni con docenti esperti su questi temi: nuove competenze e nuovi attori nell’ecosistema digitale della comunicazione; social network; dinamiche e strumenti della comunicazione digitale e storytelling e gestione della comunicazione. Il percorso è caratterizzato da momenti di approfondimento teorico e una forte componente di attività pratica e laboratoriale. Obiettivo? Formare figure ibride in grado di operare nella comunicazione digitale in tutte le sue caratteristiche: social media management, web editing, digital strategies, giornalismo online, grafica e digital project management. Tutte competenze sempre più richieste dalle aziende che intendono strutturare un’attività efficace di comunicazione e fanno della comunicazione un proprio asset strategico.

Come partecipare a Digital Camp

A questo link è possibile scaricare e leggere il bando di partecipazione e recuperare tutte le informazioni utili. A questa pagina, invece, è possibile compilare il form e inviare il proprio curriculum per candidarsi alle selezioni. Digital Camp mette a disposizione una borsa di studio per un candidato o una candidata meritevole che si iscriverà entro lunedì 20 marzo. Le iscrizioni invece chiuderanno definitivamente il 31 marzo.

L’esperienza in azienda con Digital Camp

Alla fine delle cinque settimane di lezioni teoriche e pratiche, tutti i partecipanti verranno inseriti in un percorso di stage in azienda durante il quale poter mettere in pratica le competenze acquisite. L’iniziativa di Digital Camp nasce in stretto contatto con le più importanti realtà imprenditoriali e le principali associazioni di categoria del territorio ed è partita nel 2016 dalle loro esigenze per costruire un percorso formativo capace di rispondere ai bisogni delle imprese. Tra i partner della seconda edizione ci sono: Varesenews, Hagam, Eolo, Confartigianato Varese, l’Unione Industriali di Varese, Studio Volpi, Tigros, Morandi Tour, Eoipso. Altre aziende si aggiungeranno nei prossimi giorni.