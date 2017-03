Digital Camp, ultimi giorni per le iscrizioni

Foto varie

Sono gli ultimi giorni di tempo per poter inviare la propria candidatura ed essere selezionati per partecipare al percorso formativo di Varesenews sulla comunicazione digitale. Stiamo parlando di Digital Camp, che quest’anno arriva alla sua seconda edizione, dopo il successo della prima alla quale hanno partecipato dieci ragazzi. Anche a questo giro i posti a disposizione sono dieci e i selezionati parteciperanno a un periodo di cinque settimane di lezione a cui seguirà uno stage nella comunicazione digitale presso i partner che hanno aderito all’iniziativa. Tra questi, l’Unione Industriali della provincia di Varese, Confartigianato Varese, Tigros, Eolo, Openjobmetis, Varesenews, Studio Volpi, Morandi Tour e altri. Il percorso è rivolto a studenti laureandi e neolaureati ma anche a professionisti che intendono aggiornare le proprie competenze digitali.

Come partecipare a Digital Camp

A questo link è possibile scaricare e leggere il bando di partecipazione e recuperare tutte le informazioni utili. A questa pagina, invece, è possibile compilare il form e inviare il proprio curriculum per candidarsi alle selezioni. Le iscrizioni chiuderanno definitivamente il 31 marzo.

La school sulla comunicazione digitale

In cosa consiste il percorso? I candidati selezionati potranno accedere a un’esperienza full time di lezioni con docenti esperti su questi temi: nuove competenze e nuovi attori nell’ecosistema digitale della comunicazione; social network; dinamiche e strumenti della comunicazione digitale e storytelling e gestione della comunicazione. Il percorso è caratterizzato da momenti di approfondimento teorico e una forte componente di attività pratica e laboratoriale. Obiettivo? Formare figure ibride in grado di operare nella comunicazione digitale in tutte le sue caratteristiche: social media management, web editing, digital strategies, giornalismo online, grafica e digital project management. Tutte competenze sempre più richieste dalle aziende che intendono strutturare un’attività efficace di comunicazione e fanno della comunicazione un proprio asset strategico. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente a Gazzada Schianno, presso la redazione di Varesenews, ma alcune esperienze si terranno presso i partner.

I docenti di Digital Camp

Il corpo docenti di Digital Camp è formato da giornalisti e professionisti dell’informazione e della comunicazione che lavorano all’interno di redazioni o aziende. A questo link è possibile consultare i primi docenti della seconda edizione e quelli che hanno tenuto le lezioni durante la prima edizione. Tra questi, Marco Alfieri, responsabile della struttura di Content Strategy & Newsroom di Eni; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews; Alessandro Gini, LinkedIn Trainer e altri ancora.