Dipendente del teatro colpito da infarto, lo salva il barista

busto arsizio varie

Colpito da un infarto durante la proiezione di un film del Busto Arsizio Film Festival al teatro Sociale Delia Cajelli, viene salvato dal barista del Bistrot del Teatro, Fabio Boscacci (nella foto), grazie ad un massaggio cardiaco tempestivo ed efficace.

Attorno alle 12 di ieri, lunedì, un dipendente del teatro si è sentito male e con le ultime forze ha chiamato al telefono il sovrintendente Antonio Corrado che lo ha raggiunto in pochi secondi, ha chiamato un’ambulanza e ha avvisato il barista che è intervenuto praticando un massaggio cardiaco all’uomo.

«Quando ho capito che Pio (che svolge la mansione di bigliettaio, ndr) non dava segni di vita ho pensato ad un arresto cardiaco e, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ha praticato un massaggio cardiaco che ha permesso ai soccorritori di intervenire per tempo e salvargli la vita» – ha raccontato Boscacci che ora attende notizie positive dall’ospedale.

Il lavoratore è stato trasportato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Legnano dove ora è fuori pericolo anche se la prognosi resta riservata. Corrado ha annunciato la decisione di dotare la struttura di un defibrillatore anche se non è previsto dalla normativa.