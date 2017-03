Disabili e mobilità a Varese: incontro tra Aila e sindaco

incontro tra Aila, Ada Orsatti, e sindaco di varese, davide galimberti

L’associazione AILA (Associazione Italiana Lotta Abusi), con una delegazione composta dalla presidente Ada Orsatti (nella foto, con il sindaco di Varese) dalla vice-presidente Serena Lanzoni e dai referenti per l’area di Varese Nicola De Luca e Natalia Rovera, hanno incontrato il sindaco del Comune di Varese Davide Galimberti in merito ad alcune situazioni critiche legate alla mobilità delle persone con disabilità nella città di Varese.

L’incontro, svoltosi in un clima di collaborazione e di predisposizione al dialogo ed alla risoluzione dei problemi trattati e’ stato molto positivo per entrambe le parti.

MULTE AI DISABILI NELLA ZTL: IL COMUNE CANCELLA, SI ATTENDE IL PREFETTO

In particolare si e’ discusso delle sanzioni comminate a molti cittadini disabili tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, con la nuova area ZTL di via Donizetti – via Rossini – p.zza Giovine Italia, per coloro che, non essendo a conoscenza dell’introduzione delle telecamere di vigilanza e della necessità di registrazione presso gli uffici della Polizia Locale, ne avevano accumulate diverse, comportandosi come negli anni passati.

L ’amministrazione in questi casi, ha provveduto, nei limiti che la legge consente, ad annullare le sanzioni. Per quanto concerne il pagamento delle spese di notifica, che non risultano annullabili dal Comune, occorrerà attendere il pronunciamento del Prefetto.

LA RAMPA DISABILI ALLA VIDOLETTI E’ IN DIRITTURA D’ARRIVO

Si e’ parlato anche della sistemazione della rampa di accesso per disabili della scuola media Vidoletti, che al momento risulta priva di copertura per le giornate di pioggia. Il Sindaco ha confermato che la stessa verrà inclusa nel già previsto piano di sistemazione della scuola in corso di preparazione.

BELFORTE: TUTTI UNITI CONTRO LA SOSTA SELVAGGIA

Si sono affrontati inoltre argomenti relativi ad alcune criticità legate alla sosta selvaggia sui marciapiedi e sugli stalli riservati ai disabili in alcuni punti di viale Belforte, con grave e pericoloso disagio per il transito di disabili, persone anziane e genitori con passeggini. Infine si è discusso di alcune zone che al momento risultano pericolose per l’incolumità dei passanti, soprattutto per disabili, nella zona di via Limido e di p.zza De Salvo.

«Il Sindaco ha garantito la massima attenzione e disponibilità per attuare gli interventi necessari alla risoluzione dei problemi esposti, dimostrando grande sensibilità per il diritto ad una mobilità sicura ed agevole delle persone in condizione di svantaggio per motivi fisici o legati all’età – hanno commentato i responsabili dell’associazione – L’incontro si e’ chiuso con l’intento di rimanere in costante contatto per le situazioni di cui sopra e per altre criticità che dovessero presentarsi in futuro».

Per chi avesse segnalazioni da porre all’attenzione di AILA, è possibile farlo via e-mail al seguente indirizzo: ailaorsatti@virgilio.it oppure sulla pagina facebook dell’“Associazione Italiana Lotta Abusi AILA by Ada Orsatti”.