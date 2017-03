Dislessia come disordine esecutivo: educare o bypassare?

foto varie di eventi vari

“La condizione dislessica non è una patologia… la dislessia interpretata non come deficit ma come disordine…”

Il metodo innovativo per il trattamento dei bambini e ragazzi con DSA messo a punto dal prof. Crispiani coinvolge la famiglia, il soggetto dislessico, gli operatori della scuola e lo specialista consulente in un “team responsabile” .

A differenza di altre metodologie che mirano ad un’autonomia sussidiata (chi legge per te, chi scrive per te)…il prof. Crispiani e il suo team responsabile mirano quindi a migliorare il più possibile le prestazioni autonome del soggetto (autonomia funzionale).

Appuntamento mercoledì 15 marzo alle 20 nella Sala Convegni dell’Istituto Padre Monti a Saronno in Via A. Legnani 4/6.