«Disoccupato da 5 anni, mio marito sempre più sfiduciato»

Nadia ci scrive perché suo marito è sempre più scoraggiato: disoccupato da 5 anni nonostante abbia meno di 40 anni, non riesce più a trovare un’occupazione.

Noi pubblichiamo il suo appello, e se qualcuno ha un’offerta di lavoro non esiti a chiamare la redazione.

Buona sera Direttore,

le scrivo perché abbiamo questo problema: mio marito è disoccupato da 5 anni e non riesce a trovare un lavoro.

Ha 39 anni, e la licenza media. Ha fatto sia il commesso che il magazziniere. Nell’ultimo lavoro era operaio magazziniere per una ditta tessile che ha chiuso. Ha fatto anche il corso per guida carrelli elevatori.

Ora purtroppo mi hanno ridotto l’orario di lavoro e faccio quattro ore in meno a settimana. Abbiamo una figlia di 15 anni.

Da dicembre abbiamo intensificato la ricerca di lavoro per lui, ha fatto più di 20 colloqui ma nessuno lo ha assunto. Si è rivolto anche a centri formazione per la dote unica lavoro, ma per ora la Regione Lombardia non apre i finanziamenti per il suo caso di disoccupato di lungo periodo. È sfiduciato.

Chiediamo aiuto, per favore, ha bisogno di un lavoro!

Cordiali saluti, Nadia