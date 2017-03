Dodici luoghi comuni in Feltrinelli

abrigliasciolta

Sarà una presentazione “fuori dagli schemi” quella di Dodici Luoghi Comuni, il volume di Antonella Visconti edito da Abrigliasciolta.

La conversazione con l’autrice sarà a cura di Diego Pisati, storico giornalista di Cultura e spettacoli della Prealpina. Ma non sarà l’unico elemento: alcuni dei protagonisti della “Carovana dei Versi” porteranno la loro “Poesia in azione” allo spazio Feltrinelli di via Aldo Moro 3 a Varese.

Una performance composita, a cura di Anna Botter, Luigi Maffezzoli, Marco Tavazzi, Ombretta Diaferia, Alberto Maroni Biroldi, Sandro Sardella, Chiara Daino, Luca Traini

che accompagnerà l’autrice e aiuterà ad approfondire i versi del primo libro della Visconti .

UN “ASSAGGIO” DELLA POESIA DI ANTONELLA VISCONTI

La ragazza dentro cammina svelta

anche quando io sono stanca e storta

la ragazza dentro annusa il vento

e sente il mare e altri mari oltre

proprio dal mezzo della terra ferma

io sento nel vento la voce dei morti

lei presagi di giorni a venire

io mi chiedo che cosa mi è sfuggito

che cosa non capivo della lingua degli alberi

che ho frainteso tutti i loro oracoli

la ragazza dentro pensa che se lavori e fai bene

avrai il premio se non altro di essere tra i buoni

pensa che se si tiene pulito

l’avremo vinta sugli scarafaggi

io so che sono loro la maggioranza vittoriosa.

La ragazza dentro è ancora convinta

che dormire sia una gran perdita di tempo

e anche mentre io dormo resta sveglia.

E quando ci incontriamo – lei e io –

davanti alla porta di casa, e prendiamo lo stesso

mazzo di chiavi dalla stessa borsa,

ci guardiamo in faccia

stupefatte di non essere una

ed esitiamo, ci cediamo il passo,

facciamo cerimonie come estranee

che di lì a poco insieme piangeranno

che di lì a poco rideranno insieme…

LA RAGAZZA DENTRO di Antonella Visconti ne DODICI LUOGHI COMUNI abrigliasciolta, 2017