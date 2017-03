Donne maltrattate: un corso di formazione per volontarie “antiviolenza”

Foto varie

Una donna maltrattata, fisicamente o psicologicamente, ha necessità di parlare con qualcuno di quello che le succede. Quando le amiche non bastano più occorre rivolgersi a chi ha un’esperienza nel campo e può fornire un valido aiuto per intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.

E’ un percorso che non si improvvisa e che ha delle caratteristiche precise, che le volontarie del Centro Antiviolenza Donna Sicura acquisiscono partecipando a corsi di formazione come quello che si terrà a Luino da marzo a maggio 2017.

Il Corso sarà tenuto da esperte della Casa delle Donne di Milano, che storicamente opera nel settore, che spiegheranno come conoscere il fenomeno della violenza domestica, le sue conseguenze, i segnali per individuarla e le strategie di difesa delle donne che la vivono.

Il focus della formazione sarà l’acquisizione della metodologia dell’accoglienza, che si realizza attraverso i colloqui individuali con le donne maltrattate e che deve seguire dei passaggi fondamentali, quali dare fiducia alla donna, ascoltarla in modo attivo e senza giudizi, creare con lei un’alleanza senza compassione ma che le ridia la fiducia nelle sue capacità di uscire dalla situazione con le proprie gambe.

Saranno trattati anche altri aspetti di tipo legale e organizzativo per capire come costruire insieme alla donna un progetto personalizzato per riprendere in mano la sua vita.

Alla fine del corso di 35 ore sarà rilasciato alle partecipanti un attestato di frequentazione che certifica l’acquisizione di queste importanti competenze.

La delicatezza e la diffusione del fenomeno hanno indotto la Comunità Montana delle Valli del Verbano e il Comune di Luino a sostenere attivamente questa iniziativa, che mira a professionalizzare l’operato dei centri antiviolenza di Donna Sicura, che è presente con i suoi sportelli e servizi oltre che a Luino anche a Travedona Monate, Sesto Calende.

Corso Formazione per volontarie del Centro Antiviolenza Donna Sicura

Date: 12 e 26 marzo, 1 e 22 aprile, 6 e 20 maggio 2017

Luogo: Sala Consiliare Luino

Patrocinio: Comunità Montana delle Valli del Verbano e Comune di Luino

Docenti: erogato dalle operatrici della Casa Delle Donne Maltrattate di Milano – CADMI

Per maggiori informazioni potete scrivere a:

donnasi-cura@libero.it

o chiamare il numero:

340.1548441