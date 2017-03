Dopo la doccia abusiva, nudo nel parco

incidente corso XX settembre Busto Arsizio polizia locale

I vigili l’hanno trovato nudo che passeggiava per il parco dell’ex Seminario incurante del fatto di aver praticamente allagato l’area docce degli spogliatoi dell’ex sede dell’Università Insubria.

Protagonista del movimentato episodio un senzatetto che generalmente gravita a Milano e che nelle ultime ore si è ritrovato a Saronno. Verso le 15 l’uomo è riuscito ad intrufolarsi nel Palazzo dell’Insubria in piazza Santuario. La struttura ospita al piano interrato l’Aimo, Accademia Italiana Medicina Osteopatica, mentre al piano terra è inutilizzato dopo il trasferimento della facoltà di Scienze motorie dell’Università Insubria da Saronno a Varese.

Il senzatetto si è spogliato e lavato e quindi è uscito dallo stabile senza però chiudere l’acqua. Così mentre lui passeggiava in tenuta adamitica nel vicino parco l’area delle docce si allagava. Fortunatamente un’addetta alle pulizie si è accorta dell’emergenza in corso ed ha contattato la polizia locale. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato l’uomo ancora nudo nel parco. L’hanno fatto rivestire e l’hanno accompagnato in pronto soccorso mentre gli operai comunali si sono occupati di eliminare i danni provocati dall’allagamento.