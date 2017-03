Dopo la sosta, la Serie D torna in campo. La Caronnese sfida il Bra

Le foto della Caronnese

Decima giornata di ritorno per la Serie D, che scenderà in campo domenica 19 marzo alle ore 14.30. Ancora fermo il Varese – che recupererà mercoledì 29 marzo contro il Pro Settimo vista l’assenza di Granzotto con la Rappresentativa di Serie D al Trofeo di Viareggio –, la Caronnese ospiterà il Bra per puntare ancora al primo posto, mentre saranno in trasferta Varesina e Legnano, rispettivamente a Carate Brianza e Borgosesia.

CARONNESE – BRA: Il Cuneo non ha un impegno semplice contro la Pro Sesto e spera di approfittare di un passo falso dei piemontesi la Caronnese, che al “Comunale” di Caronno Pertusella ospiterà il Bra. Sarà fondamentale per la squadra di mister Gaburro vincere questa gara, così da iniziare il rush finale di campionato con il passo giusto.

FOLGORE CARATESE – VARESINA: Il momento nero della Varesina sembra essere passato, i risultati stanno iniziando a tornare, ma purtroppo per mister Marco Spilli e i suoi la salvezza non è ancora acquisita e da qui alla fine i rossoblu dovranno stringere i denti e cercare di portare a casa più punti possibile per evitare i playout.

BORGOSESIA – LEGNANO: Il Legnano continua a essere il fanalino di coda del Girone A e neanche l’arrivo in panchina di mister Paolo Tomasoni ha per ora portato i frutti sperati. Per i lilla non c’è più tempo da perdere, la Bustese è lontana sei lunghezze e i playout sette. Serve iniziare da subito a mettere punti in cascina, altrimenti la retrocessione diventerà realtà.

SERIE D – GIRONE A – 10 a GIORNATA: Domenica 19 marzo (ore 14.30) Borgosesia – Legnano; Bustese – Chieri; Caronnese – Bra; Cuneo – Pro Sesto; Folgore Caratese – Varesina; Inveruno – Casale; OltrepoVoghera – Pinerolo; Verbania – Gozzano. Mercoledì 29 marzo (ore 15): Varese – Pro Settimo.

CLASSIFICA: Cuneo 51; Caronnese 48; Varese, Pro Sesto 47; Inveruno, Chieri 46; Borgosesia 42; Gozzano 40; Casale 38; Folgore Caratese 35; Bra 33; OltrepoVoghera 29; Varesina 26; Verbania 25; Pinerolo 22; Pro Settimo 21; Bustese 20; Legnano 14.