Doppio appuntamento per gli amanti dei cani

Gallarate

Due appuntamenti da non perdere, per gli amanti dei cani: l’Apar (Associazione Piccoli Animali Randagi) propone infatti due diversi momenti a Gallarate e Busto Arsizio.

Primo appuntamento giovedì 6 aprile alla sala Martignoni di Gallarate (via Venegoni-via XX settembre) sarà presente il famoso conduttore, scrittore e dog trainer Simone Dalla Valle che insieme al docente David Morettini presenteranno una serata gratuita aperta a tutti chiamata “cani in transito” per sensibilizzare il tema delle adozioni del cani del sud qui al nord. Non mancherà anche una presentazione del canile di Gallarate.

Venerdì 7 e sabato 8 aprile, al canile di Busto Arsizio, gli stessi docenti indicati sopra tengono un corso di due giorni durante il quale è possibile imparare a comprendere al meglio il proprio cane (i posti con il cane sono esauriti, ma ci sono posti come uditori).