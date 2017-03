Doppio Dj Set, appuntamento al Twiggy

twiggy inaugurazione varese

Gli appuntamenti del fine settimana al Twiggy Cafè per questo fine settimana. Si parte stasera, venerdì 10 marzo appuntamento con “Get Down On Twiggy Varese”, Dj Set a cura di DJ vigor (hip hop) ore 21:30, ingresso libero. Sull’onda del successo della serie “The Get Down” prodotta da Netflix, Dj Vigor propone una serata in cui ripercorrere la storia musicale dell’HIP HOP. Un viaggio che inizia nel Bronx (NY) a inizio anni ’70 con sonorità disco-funk, che passa per la musica elettronica attraversando e contaminando tutte le culture del mondo per arrivare ai giorni nostri.

Sabato 11 marzo invece, appuntamento con Karmadrome Dj Set cura di Carlo Villa (brit pop, indie), ore 21:30, ingresso libero. La prima e originale indie night milanese, nata agli inizi degli anni ’90al Rainbow di Milano, sarà per la prima volta a Varese con il meglio del sound alternativo old-school anni ’80 e ’90 proposto dai dj Carlo Villa (ex giornalista de Il Mucchio Selvaggio e proprietario del mitico negozio di dischi milanese Supporti Fonografici, ormai chiuso da qualche anno) e Andrea Bertolio.