Dostoevskji protagonista di Pensiero in Scena

Una settimana interamente dedicata a Feodor Dostoevskji.

Prosegue infatti il 6 marzo, con due importanti appuntamenti, la rassegna di conferenze e spettacoli Pensiero in scena, organizzata da Rag Time nel quadro di Gocce 2017 in collaborazione con il Liceo Classico Cairoli di Varese. Il tema affrontato questa settimana riguarda Dostoevskji e la filosofia del Nichilismo, e si snoderà nei due seguenti appuntamenti:

LUNEDI’ 6 MARZO, ore 14.30 – SALA MONTANARI, VARESE

Conferenza del Prof. Federico Vercellone (Università Statale di Torino)

La filosofia del Nichilismo e Dostoevskji

INGRESSO LIBERO

Per poi proseguire il 9 marzo con un interprete e una regista d’eccezione: Fausto Russo Alesi – premio UBU - porterà in scena l’intenso e tormentato Ivan dei “Fratelli Karamazov”, per la regia di Serena Sinigaglia.

GIOVEDI’ 9 MARZO, ore 21.00 – TEATRO NUOVO, VARESE

Spettacolo teatrale

Fausto Russo Alesi

Ivan

Da I Fratelli Karamazov di Feodor Dostoevskji

riscrittura di Letizia Russo

consulenza di Fausto Malcovati

regia di Serena Sinigaglia

con Fausto Russo Alesi

scene Stefano Zullo

luci Roberta Faiolo

assistente alla regia Giulia Sarah Gibbon

co-produzione ATIR Teatro Ringhiera

Teatro Donizetti Bergamo

“Amo i classici. Amo la grande letteratura russa dell’800 perché in essa gli uomini osavano ancora chiedersi il perché delle cose, osavano affrontare i grandi temi dell’esistenza. Chi sei? Cos’è l’uomo? Quale il senso del suo agire nel mondo? Cos’è la libertà? Esiste un ordine nel caos? E la violenza, la violenza di cui è intriso l’uomo, ha un’espiazione possibile?

Abbandonarsi alla lettura de I fratelli Karamazov è un viaggio nel tempo attraverso gli uomini, nell’uomo. Ed ecco spiccare un uomo tra gli uomini, o forse è solo un ragazzo troppo maturo per i suoi anni, il secondo dei figli Karamazov, il più tormentato, il più assolutamente umano: Ivan. L’uomo e l’intera umanità visti dagli occhi di Ivan Karamazov, questo il nostro viaggio. I fratelli Karamazov secondo Ivan, se volete” (Serena Sinigaglia)

Biglietti: Intero, 15 € – Ridotto, 12 € – Studenti, 10 €