«Dove sono i parcheggi gratuiti in pausa pranzo?» La domanda la pone Alessio Nicoletti di Movimento Libero di Varese, in forma anche critica, elencando alcune iniziative dal comune: «Grande novità a Varese – spiega Nicoletti -: il Sindaco taglierà il nastro per l’arrivo del Luna Park! Nel frattempo, abbiamo assisitito all’aumento sensibile delle tariffe per i servizi scolastici, al tentativo di aumentare in modo significativo la Cosap, fermato per ora delle vibranti proteste dei commercianti, e al lancio del piano sosta, che prevede un aumento vertiginoso del costo orario dei parcheggi. Sui parcheggi,inoltre, silenzio assoluto sulla nostra petizione, sottoscritta da 1400 persone, con la quale abbiamo chiesto di mantenere l’impegno elettorale di rendere gratuiti i parcheggi, tutti i posteggiu, durante la pausa pranzo dalle 12.00 alle 14.00».