Dov’eri nel 1997?

Il 31 agosto a Parigi Lady Diana Spencer rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il Pont de l'Alma assieme al suo compagno Dodi Al-Fayed. Il 6 settembre hanno luogo i funerali della principessa Diana: verranno seguiti da più di 2 miliardi di

No, non è un interrogatorio e non siete sotto inchiesta. Vogliamo solo vedere se riuscite a ricordare qualche evento significativo del 1997 che ha caratterizzato la vostra vita. Per noi di Varesenews è la nascita del nostro giornale (che festeggiamo quest’anno con un film dedicato a Internet, ma non solo).

Abbiamo provato a ripercorrere quindi le date salienti del 1997, aiutandoci con Wikipedia (sempre sia lodata) scartando tutti gli episodi di cronaca nera tranne uno: la morte di lady Diana. Un evento che ha segnato quell’anno e che ha scosso il mondo intero. Per il resto solo “fatti gioiosi” e curiosi tipo: la prima uscita di Harry Potter, la nascita di Google e del primo SMS provider italiano.

Che i computer avrebbero avuto un ruolo importante nelle vostre vite, scalzando a volte la nostra intelligenza, è stato evidente con la vittoria di Deep Blue, il computer della Ibm, nella sfida a scacchi contro Garry Kasparov.

Per le altre curiosità sfogliate la nostra galleria commentata.

A questo link trovate invece il sito di vent’anni di Varesenews con i bandi per partecipare alla creazione del logo e alla candidatura come regista del film