Milleduecento download per Gallarate Più, la nuova app della città

Gallarate Più, la app del Comune di Gallarate, supera i 1200 download, a meno di due settimane dal lancio.

Per la precisione sono 1232 i cittadini che ad oggi hanno scaricato la app, che è gratuita e si può installare su smartphone o tablet. L’applicazione unisce le informazioni sui servizi (se usata da smartphone, con possibilità di shift al telefono per contattare direttamente) ad una sezione eventi, alle informazioni generali e di attualità, che vanno a sostituire il precedente periodico comunale.

Nella prima settimana la app aveva registrato 1000 download. «Un eccellente risultato, anche secondo gli sviluppatori che utilizzano prodotti simili» commenta il sindaco Andrea Cassani. «Prossimo step in tutti gli uffici comunali, con manifesti».

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, i dati sui primi mille download dicono che il 90% delle app sono installate su smartphone, il 10% su tablet. Il 55% degli utenti usa Android, il 45% Ios.

L’app è gratuita ed utilizzabile senza registrazione, salvo che per la sezione “segnalazioni” che richiede un’iscrizione (sono 70 le persone che si sono registrate).