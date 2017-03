Due arresti per spaccio

Alle 2.30 di questa notte due marocchini irregolari con precedenti per reati contro il patrimonio sono stati arrestati per spaccio in corso San Gottardo.

Durante un controllo effettuato dagli agenti di Polizia, i due spacciatori, di 28 e 31 anni, sono stati sorpresi mentre cedevano alcune dosi di hashish ad un “cliente”. Alla perquisizione sono stato trovati in possesso di 12 grammi di hashish.

Questo è solo un’esempio dell’ottimo lavoro effettuato dalle forze dell’ordine del nostro territorio, come Presidente della Commissione Sicurezza sto monitorando costantemente la situazione del quartiere Stadera e più estesamente dell’area Ticinese, affinché lo stato di agitazione degli ultimi mesi si plachi e l’area ritorni in un clima di regolarità.