Due associazioni festeggiano la Giornata della Poesia guardando all’India

Foto varie

Le due associazioni Culturali Los Burritos e L’Albero Baniano vi invitano cordialmente per un evento unico che si terrà il 21 marzo, nella Giornata Mondiale della Poesia. In questa occasione particolare l’Associazione Culturale Los Burritos ospiterà due importanti musicisti e una danzatrice della tradizione classica indiana per un evento dal carattere intimo ma di grande respiro artistico e culturale.

Non sarà un mero concerto, ma un momento di conoscenza e approfondimento grazie alla conversazione/dimostrazione che seguirà la performance.

MARTEDì 21 MARZO, ore 18:00 (si consiglia di arrivare con 10-20 minuti di anticipo)

NEELA BHAGAVAT (INDIA) – Canto Khayal

NURIA SALA GRAU (Conservatorio di Vicenza) – Danza Baratha Natyam

FEDERICO SANESI (Conservatorio di Vicenza) – Tabla

www.neelabhagawat.tripod.com

www.nuria-artedanza.com

presso Los Burritos Associazione Culturale

Piazza Repubblica 5/7

VARESE

Ingresso con tessera/contributo libero

Informazioni e prenotazioni al numero 377 4388814

alberobaniano@gmail.com