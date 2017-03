Due docenti dell’Insubria firmano la “storia” di Avis

healthcare, medicine and blood donation concept - male and female hands holding red heart with donor sign

Reca la firma dell’Università degli Studi dell’Insubria la ricerca “AVIS: Novant’anni di impegno nella medicina e nella società 1927 – 2017″ che sarà presentata dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, durante la conferenza per i 90 anni di Avis, Associazione Volontari Italiani del sangue, in programma a Roma, martedì 14 marzo a Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica.

Alla presentazione interverranno: Emilia Grazia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità Senato; Vincenzo Saturni, Presidente AVIS Nazionale; Pierluigi Berti, Presidente SIMTI; Giuseppe Armocida – Barbara Pezzoni, Università dell’Insubria; Fabio Massimo Lo Verde – Marianna Siino, Università di Palermo. Modera: Luca Mattiucci, Corriere della Sera.

La ricerca racconta – con particolari inediti – novant’anni di storia associativa, dal 1927 ad oggi, della più grande Associazione italiana di donatori volontari di sangue che si sono intrecciati con importanti cambiamenti della medicina e della società. Un traguardo che rappresenta anche un importante momento di riflessione per comprendere quanto gli avvenimenti esterni abbiano influito sull’attività dell’Associazione e quanto AVIS stessa abbia inciso sui mutamenti e sugli sviluppi sanitari e sociali. L’analisi è stata condotta per la parte sociologica dall’Università di Palermo e per la parte medica dall’Università degli Studi dell’Insubria.

In particolare si è occupata dello studio la dottoressa Pezzoni, medico, laureata all’Università degli Studi dell’Insubria, attualmente, nell’ambito del suo Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale e Medical Humanities (coordinato dal professor Mario Picozzi), collabora con il professor Giuseppe Armocida e le dottoresse Ilaria Gorini e Marta Licata, del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita.

Durante la conferenza romana saranno ufficialmente presentati anche il nuovo sito avis.it e la campagna di comunicazione #dialettisolidali.