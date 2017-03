Due giorni di potature, “chiude” il viale Toscana

busto arsizio

L’amministrazione comunica che nei prossimi giorni si provvederà alle potature degli alberi di viale Toscana.

In particolare, venerdì 10 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, saranno potati i platani radicati nel tratto da viale Boccaccio a via Chisimaio. Sabato 11 marzo, dalle ore 07 fino a fine lavori, si lavorerà invece sui platani radicati nel tratto da viale Boccaccio a via XXIV Maggio.

Date le dimensioni delle alberature e la necessità di posizionare le macchine operatrici sulla carreggiata, saranno chiusi al traffico i tratti di viale di cui sopra. In caso di avverse condizioni meteo, le operazioni di manutenzione saranno rinviate a data che sarà comunicata tempestivamente.