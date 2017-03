Due giorni per orientarsi.. tra 52 proposte

salone dedicato agli studenti delle scuole superiori

Orientarsi alla fine del liceo oggi è doppiamente difficile. Da un lato il mondo del lavoro cambia spingendo il piede sempre più forte sull’acceleratore. Dall’altro l’offerta universitaria si moltiplica in tante possibilità e indirizzi specifici che rischiano di creare ancora più confusione nei giovani studenti e nelle loro famiglie.

Arriva in aiuto l’ottava edizione del Salone dell’orientamento post-diploma, organizzata dal comune di Varese insieme a Besozzo, Ispra, Gavirate, Somma Lombardo, Sesto Calende, Vergiate, Lonate Pozzolo-Ferno, che si terrà nella palestra dell’Istituto Vidoletti di Varese.

L’appuntamento l’anno scorso ha coinvolto 3500 giovani degli ultimi due anni delle scuole superiori. Questa volta la due giorni si terrà il 16 e 17 marzo e proporrà diversi momenti utilissimi con le prove simulate dei test d’ingresso a cura del Centro Orientamento Alpha Test, riguardanti molti corsi di laurea, da Medicina e Odontoiatria a Ingegneria.

Si conclude così il percorso degli incontri orientativi di Informagiovani che da ottobre a dicembre ha coinvolto un migliaio di giovani.

La manifestazione cresce di anno in anno. Dalla prima edizione del 2008, con 16 stand, si è giunti a questa 2017 con 52 enti presenti tra Università, ma anche Accademie, Istituti di Design e Formazione Tecnica Superiore, che presenteranno una panoramica dell’offerta formativa su tutto il territorio: Lombardia, Piemonte, Svizzera. Tra le Università presenti Bocconi, San Raffaele, Insubria, Università della Svizzera Italiana, IULM, IED e moltissime ancora.

Non mancano le novità rispetto alle altre edizioni: l’ampliamento dell’offerta delle agenzie di lavoro e solidarietà attivate dallo sportello Mobilità Internazionale e la presenza di società interinali alle quali i ragazzi potranno consegnare un curriculum.

Alle 9.30 di venerdì mattina si terrà l’incontro “Scegliere o non scegliere: questo è il problema”, nel quale Mirko Pagani, responsabile del servizio Informagiovani del comune di Somma Lombardo, farà riflettere i ragazzi sull’importanza della scelta di oggi per il loro domani. Intraprendere un percorso universitario in linea con le proprie inclinazioni è importante ma ancora di più conta portarlo avanti con lo sguardo rivolto verso i possibili sbocchi occupazionali. Oggi la sfida dell’orientamento si gioca su più campi: non solo su quello della formazione ma anche sull’innovazione e qui la dimensione internazionale acquista un ruolo importante.

«La nostra speranza è che i giovani facciano sì esperienza anche all’estero, ma che poi ritornino sul nostro territorio – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – sul quale oggi si aprono nuove possibilità. Pensiamo al settore della Scienza della Vita. Alle nostre porte, nella ex area di Expo, presto sorgerà una cittadella della Scienza che si prepara a rappresentare un’eccellenza a livello internazionale».

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 16 MARZO

9.30 Prova simulata test d’ingresso a cura di Centro Orientamento Alpha Test

corsi di laurea in Architettura e Design, Ingegneria, Area scientifica e Biotecnologia,

Formazione Primaria, Psicologia, Lingue, Economia

11.30 Prova simulata test d’ingresso a cura di Centro Orientamento Alpha Test

corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Veterinaria e lauree triennali delle Professioni Sanitarie

Registrati su www.eventbrite.it

VENERDÌ 17 MARZO

9.30 ‘Scegliere o non scegliere: questo è il problema…’ Mirko Pagani, responsabile del servizio Informagiovani del Comune di Somma Lombardo, accompagnerà i ragazzi a riflettere sull’importanza delle scelte di oggi per il domani.

Registrati su www.eventbrite.it

11.30 Prova simulata test d’ingresso a cura di Centro Orientamento Alpha Test corsi di laurea in Architettura e Design, Ingegneria, Area scientifica e Biotecnologia, Formazione Primaria, Psicologia, Lingue, Economia

Nel corso di entrambe le giornate, possibilità di colloqui con agenzie di somministrazione

AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO SARANNO PRESENTI

 Università degli Studi dell’InsubriaUniversità degli Studi di Milano

 Università Cattolica del Sacro Cuore

 Università Bocconi

 Università Vita-Salute San Raffaele

 Università degli Studi di Pavia e Collgio Ghisleri

 Università del Piemonte Orientale Avogadro

 IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione

 LIUC – Università Carlo Cattaneo

 USI – Università Svizzera Italiana

 SUPSI – Università Professionale della Svizzera Italiana

 LUDES – Libera Università degli studi di Scienze Umane e Tecnologiche

 SUMAS – Sustainability Management School

 Laureate International Universities – Hospitality Education

 ISAD – Istituto Superiore di Architettura e Design – Milano

 NABA – Nuova Accademia Belle Arti – Milano

 SSML Istituto Universitario Carlo Bo 1951 – Milano

 SSML Istituto Universitario in Scienze della Mediazioni Linguistica Varese

 ICMA – Istituto Cinematografico M. Antonioni – Busto Arsizio

 AIMO – Accademia Italiana Medicina Osteopatia – Saronno

 Accademia Belle Arti “Aldo Galli” – Como

 Accademia Belle Arti “Santa Giulia” – Brescia e ITS Machina Lonati

 IED – Istituto Europeo di Design – Milano

 IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Designer – Torino

 ICOM – International College of Osteopathic Medicine – Busto Arsizio

 ITS Red Risparmio energetico e nuove tecnologie in Bioedilizia Varese

 ITS Minoprio

 Air Vergiate

 Fondazione ITS Cosmo – Nuove Tecnologie per il Made in Italy Comparto Moda e Calzatura, Busto Arsizio e ITS Centrocot Busto Arsizio

 ITS Lombardo Mobilità Sostenibile

 Barman at work

 CESVOV

 Associazione Apriticielo

 ACTL Sportello Stage

 Scuola Civica di Musica “Abbado” – Milano

 Scuola Civica di Cinema “Visconti” – Milano

 Formazione in Psicomotricità – Varese

 Associazione di promozopne sociale Joint – Milano

 Openjobmetis

 Guardia di Finanza

 Carabinieri

 Questura di Varese

 Marina Militare Italiana

 Aeronautica Militare

 Radio web

 Alpha test

 Sinergy Italia

 Elmec

 3Esse soggiorni studio

 Servizio civile Comune di Varese

 ANCI (servizio civile, leva civica, dote comune)

 Giovani di Valore – Protagonisti Progetto