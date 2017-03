Due giorni senza nuoto alla Piscina Comunale di Varese

piscina varese comunale apertura

Il Comune di Varese informa che la piscina comunale Fausto Fabiano di via Copelli sarà chiusa il 22 e il 23 marzo 2017 per lavori di ammodernamento degli impianti.

In particolare la struttura verrà dotata di una nuova caldaia per la produzione dell’acqua calda, più efficiente e con una maggiore capienza in modo da sostenere anche le giornate di grande affluenza di utenti della piscina.

Inoltre verranno sostituiti i vecchi filtri della vasca grande con nuovi filtri.