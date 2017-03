Due settantenni litigano al bar. Per una donna

Polizia locale generica

Prima si sono alzati i toni della voce poi sono arrivati gli spintoni ed anche qualche schiaffo con tanto di graffiata. E’ stata una lite davvero violenta quella avvenuta tra due 70enni stamattina alle 10 in un locale in piazza Portici, nel cuore della ztl. Preoccupato il personale ha chiesto l’intervento della polizia locale ed anche quello del 118 visto che i due anziani avevano il volto insanguinato.

L’arrivo dei vigili ha subito calmato gli animi e il personale sanitario ha aiutato i pensionati a ripulirsi il volto. Per loro solo diverse escoriazioni tanto che nessuno dei due ha voluto ricorrere alle cure del pronto soccorso. A cercare di chiarire l’accaduto sono stati gli agenti. I due anziani non sono però entrati nei dettaglio hanno semplicemente detto che all’origine della lite c’erano questioni di donne.

Si sono ben presto scusati a vicenda sia per il diverbio sia per essere ricorsi alle mani. Sembra quindi che tutto si sia risolto senza conseguenze penali per i due uomini che hanno movimentato la mattinata del centro storico dove la presenza dell’ambulanza della Croce Rossa e della pattuglia della polizia locale non è passata inosservata.