Dydo, un caccia al tesoro per ascoltare il nuovo album

Dydo

Dydo, il rapper varesino, lancia sul web un’iniziativa “magica” ed interattiva che punta a coinvolgere fans e curiosi in una vera e propria caccia al tesoro su Instagram. Infatti basterà andare sul profilo ufficial instagram di Dydo (officialdydo) per vedere il teaser dove sono spiegate le regole del gioco che porterà al nascondiglio in cui sarà possibile scaricare gratuitamente l’album “Fantasma 3″.

Emily, il fantasma, ha “rapito” Dydo e per tre settimane, tramite indizi postati sul profilo instagram del rapper, compariranno degli enigmi che, una volta risolti, porteranno al nascondiglio del Fantasma. Ogni rompicapo ha come soluzione una parola che andrà trasformata in hashtag. Questo hashtag condurrà ad una foto che conterrà un frammento di link; unendo le nove immagini apparirà il link del sito da cui sarà possibile scaricare gratuitamente l’album “Fantasma 3″, ma tutto questo durerà solo 24 ore,

dopodichè, il sito scomparirà. Il primo enigma è stato rilasciato proprio oggi.

A questo link è possibile vedere il trailer della caccia al disco, dove Emily spiega le regole del gioco:

https://instagram.com/p/BRvtEmyhs6P/.