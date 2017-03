E’ morto Cino Tortorella, l’ex mago Zurlì

E’ morto a Milano, Cino Tortorella, l’ex mago Zurlì che per tanti anni ha legato il proprio volto e la propria attività allo Zecchino d’oro. A giugno avrebbe compiuto 90 anni. Autore e regista, era anche appassionato ed esperto di enogastronomia.

Nato a Ventimiglia il 27 giugno del 1927, Tortorella era innanzitutto un autore e regista televisivo: lo Zecchino d’Oro era una sua creatura, era stato con quello show per bambini che, vestito da mago, con tanto di mantella azzurra, aveva conquistato il grande pubblico.

Ma in RAI è stato autore e regista di Chissà chi lo sa?, trasmissione andata in onda consecutivamente per dodici anni e citata, una delle più importanti trasmissione della tv dei ragazzi. Altre sue note trasmissioni andate in onda sulla TV di stato sono Scacco al re e Dirodorlando.

Ha inoltre avuto un ruolo importante nella nascita di Telealtomilanese e poi di Antenna 3. Per quest’ultima emittente è stato infatti autore (con Enzo Tortora) e regista di uno dei loro capisaldi, Il Pomofiore, e autore (con Ettore Andenna) e regista de La Bustarella, altra trasmissione storica dell’emittente.

Proprio per questo, Tortorella era stato recentemente uno dei protagonisti della mostra “Ti ricordi quella sera?” sulla nascita di TeleAltomilanese e Antenna 3, di cui era stato uno dei fautori, in mostra a Busto a Dicembre. Aveva partecipato infatti a uno degli eventi-testimonianza di quegli anni ruggenti della tivù.

Poco prima, nel novembre 2016 era stato a varese in occasione della presentazione del libro di Walter Veltroni.