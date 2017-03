E’ primavera (con l’ombrello)

Primavera! - foto di Fil_impie

E’ ufficialmente primavera. Il tempo non sarà bello ma le cose da fare sono tante. La prima? Ricordatevi di spostare le lancette.

SPOSTATE LE LANCETTE - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 si tornerà all’ora legale. Questo vuol dire che dormiremo un’ora in meno e che a partire dalle ore 2:00 dovremo cambiare l’ora e spostare la lancetta un’ora avanti, anche su smartphone e dispositivi digitali. Si dorme un’ora in meno.

METEO - Sarà un weekend piuttosto umido quello che ci aspetta sabato 25 e domenica 26 marzo. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato sarà al mattino abbastanza soleggiato mentre sono previste piogge nel pomeriggio e in serata. Domenica il tempo sarà variabile con nuvole e qualche pioggia residua di primo mattino e nuovamente in serata. Nelle ore centrali della giornata in buona parte soleggiato.

INCONTRI ED EVENTI

Provincia - Le giornate Fai di Primavera, festeggiano 25 anni e l’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 marzo quando le 117 delegazioni FAI di tutta Italia saranno mobilitate. Varese e provincia non sono escluse, ecco quindi l’elenco delle bellezze che si potranno visitare durante il fine settimana. Quest’anno i volontari della Delegazione di Varese propongono visite a sei luoghi particolari, ecco quali.

A Brunello, Chiesa di S. Maria Annunciata, a Barasso, Villa San Martino, a Insuno Olona, il Birrifcio Angelo Poretti, a Brezzo di Bedero la Collegiata di San Vittore, al Sacro Monte, la Chiesa dell’Immacolata Concezione, a Velate la Pensilina del Tram,. Per tutte le informazioni, clicca qui.

Schiranna - E’ arrivato il Luna Park e resterà in città fino a domenica 7 maggio nel piazzale Roma.

Varese – Mercatino Regionale Piemontese con prodotti enogastronomici e d’artigianato. Appuntamento per sabato 25 e domenica 26 marzo in Via Marconi dalle 9 e 30 e alle 19 e 30.

Varese – Torna alle Ville Ponti, Wine Tasting Varese, la manifestazione nata dalla collaborazione tra Luca Savastano, fondatore di Winemobile, e Ivano Antonini miglior Sommelier d’Italia 2008. Manifestazione dedicata al vino, con degustazioni. Ingresso a pagamento. Tutte le informazioni.

Varese - Torna con la sua quinta edizione il Caffè degli Alpini. Sabato 25 marzo incontro su un tema molto attuale come “Bullismo e cyberbullismo, difendersi e difendere”. Dalle 17 e 30.



Varese - Porte aperte nelle sedi della Fondazione Piatti. In occasione della X Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas onlus di Varese e Fondazione Renato Piatti onlus organizzano venerdì 24 e sabato 25 marzo l’Anffas Open Day per promuovere insieme l’inclusione sociale.



Ispra – Domenica riparte la stagione di «Pedalarcultura», le escursioni in bicicletta organizzate dalla LibEreria e Bottega del Romeo di Ispra. Appuntamento per sabato con partenza alle 14.30 dal borgo di Mustonate. Itinerario sul Lago di Varese, tra i prati verdi di Mustonate e il fascino del Chiostro di Voltorre. Info e prenotazione obbligatoria, tutte le informazioni.

Orino - Appuntamento di solidarietà organizzato da l’Inter Club Val di Matt, di Orino e Azzio per Amatrice. Si parte sabato in piazza ad Orino, dopo la messa, dalle 17.45 in poi con degustazione e vendita di prodotti dolciari, intrattenimento, panino con la salamella a cura dell’associazione Il Tiglio e a contornare il tutto la Protezione Civile di Orino con l’immancabile falò. Il 26 marzo spaghetti all’amatriciana e trippa presso l’ex asilo di Orino: il gruppo di Alpini di Orino ed Azzio e la Proloco di Orino prepareranno un piatto ad offerta libera. Per questa giornata è gradita la prenotazione affinché ci si possa organizzare al meglio ed accontentare tutti i presenti.

Besozzo – Seconda gara di pesca sul fiume Bardello per bambini. Dopo il successo dello scorso anno, l’amministrazione comunale di Besozzo ha deciso di organizzare nuovamente una giornata dedicati ai bambini e ai loro genitori. Appuntamento dal mattino, la gara si terrà alle 13 e 30.

Sumirago - Domenica 26 marzo si svolgerà a Sumirago la seconda edizione di “Un chilometro per un sorriso” in collaborazione con il “Gruppo ASD centro giovanile Luce” e “Podistica sumiraghese”.

Induno Olona - S’intitola «Comici mica da ridere» la serata organizzata in favore di Emergency, a cura dei volontari dell’associazione indipendente creata da Gino Strada nel ‘94 per offrire cure mediche in zone di guerra, in collaborazione con il comune di Varese e la pro loco di Induno Olona. In scena c’è Renato Converso con i colleghi della Corte del Cigno (ex Corte dei Miracoli), Duilio Martina e Renzo Sinacori, presenta l’attore Giancarlo Ratti (che vive a Varese), parte del cast della nota trasmissione radiofonica «Il Ruggito del Coniglio» (Rai Radio 2). Il ricavato della serata sarà devoluto all’ospedale pediatrico Emergency di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. Teatro Ojm di piazza Repubblica, ore 21, info enzo.cavi@gmail.com, 335.6044623, in biglietteria allo 0332.247897.

Valceresio - Torna spazzatura Kilometrica. Per tre domeniche, 26 marzo, 2 e 9 aprile, ci si torna a sfidare pulendo le strade dei comuni di Valganna, Cuasso, Porto Ceresio e Brusimpiano. La gara a squadre giunta alla sua sesta edizione organizzata dall’associazione On. di Max Laudadio, ideatore dell’iniziativa. Parteciperanno all’iniziativa Cristiano Militello, Annalisa Minetti, Luca Jurman, Scintilla e Omar Fantini, noti personaggi dello spettacolo, che saranno ospiti dello show finale della manifestazione.

Cuasso al Monte – Gnoccata a teatro. Appuntamento alle ore 12.30, quando la Pro loco organizza una gnoccata, 16 euro.

Busto Arsizio - La serata finale del Baff è in programma per sabato e vede, tra gli ospiti, Massimo Boldi e Veronica Pivetti. Ci saranno poi le gemelle Marianna e Angela Fontana, la giovane regista Irene Dionisio e tanti altri.

Busto Arsizio – Domenica 26 marzo, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6) ritorna l’appuntamento con “Ricordi per un anno”. Con l’aiuto della guida si andrà alla scoperta dello stretto legame che unisce alcune festività e il mondo tessile e riscopriamo la Busto di una volta, tra vecchi mestieri e tradizioni ancora vive.

Busto Arsizio – Domenica 26 marzo l’Accademia Bustese organizza presso la pista “Giancarlo Castiglioni” il campionato regionale di pattinaggio freestyle.

Tutti i migliori interpreti lombardi della disciplina si sfideranno nelle specialità dello speed slalom (al mattino, a partire dalle ore 9) e delle slide (al pomeriggio).

Uboldo - L’associazione di iniziativa ambientale Eco 90 invita tutti i cittadini di Uboldo domenica 26 marzo, per la consueta giornata del Verde Pulito ovvero la Pulizia dei Boschi. Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 presso la Cascina Leva.

Porto Ceresio – Domenica 26 marzo alle 21 in Sala mostre uno spettacolo di Cesare Gallarini insegnerà diversi “trucchi” per imparare a comunicare meglio.

Tradate - Comincia sabato sera il Festival “Tradate è cultura”. Il primo appuntamento è con il noto criminologo e psichiatra Massimo Picozzi che incontrerà i cittadini sabato sera, 25 marzo, alle 21, intervistato dalla giornalista Sara Magnoli. L’incontro è in programma alla Biblioteca Frera, base operativa del Festival organizzato dal tavolo della cultura, i cui appuntamenti proseguiranno fino al primo di aprile.

Saronno - Il Comune di Saronno aderisce anche quest’anno alla “Giornata del verde pulito”. La manifestazione si terrà domenica 26 marzo, con la partecipazione di diverse associazioni cittadine, presentandosi alle ore 8.30 all’ingresso del parco del Lura in via Volpi, dove avrà inizio l’attività di pulizia delle nostre aree verdi. Hanno già aderito Protezione civile e le Associazioni Paracadutisti, Finanzieri d’Italia, Associazione Alpini e Aquilab.

BAMBINI

Varese - Domenica, alle 14 laboratori e alle 16 il musical «Bella l’amore e la bestia», tutto a sostegno del Ponte del Sorriso. Al teatro Openjobmetis in piazza Repubblica. Prenotazione allo 0332.286946.

Gavirate – Prosegue la Rassegna Teatro delle Famiglie con l’appuntamento di domenica 26 marzo alle 16.30 presso l’Auditorium di Via Fermi a Gavirate. In programma lo spettacolo “Biancaneve” a cura della compagnia Arteatro di Cazzago Brabbia.

Somma Lombardo - «Chi mi legge una storia?» sabato, alle 10 appuntamento in biblioteca comunale per i bambini da 0 a 6 anni. In via Marconi, ingresso libero.

Busto Arsizio – Sabato Elis Ferracini e l’Allegra Brigata sono al Fratello Sole per la rassegna «Piccoli passi», con lo spettacolo «Mai cotti», personale contributo del noto burattinaio bustocco alla pace fra bambini e verdure. Spettacolo adatto ai più piccoli, dal nido alla primaria. Con Silvia Colombo. Via D’Azeglio 1, ore 16, 5 euro, info 0331.626031.

Busto Arsizio – Domenica ultimo appuntamento della rassegna per bambini al San Giovanni Bosco, con i Viandanti in «Il mercante di sole». Via Bergamo 12, ore 15 e 17, 4 euro, 347.6437041.

Gallarate – Domenica lo spettacolo «Acquestorie» di Teatro Laboratorio chiude la rassegna per bambini al Popolo. Con Alessandra Domenighini, Daniela D’Agostino, regia Sergio Mascherpa. Via Palestro 5, ore 16, 0331.701397.

Castellanza - S’intitola «Primavera, che magia!» il prossimo e ultimo appuntamento con la rassegna per bambini di Teatro della Corte. Via Ticino 10, ore 16.30, 8/5 euro, tesseramento obbligatorio, 342.9887660.

MUSICA



Varese – Sabato 25 marzo al Twiggy appuntamento con la serata “Supersound” a cura di DJ Vigor r Lost & Found (ore 21:30, ingresso libero) con una selezione speciale di rhythm’n’blues, funk, jamaican ska, soul music, dal ritmo rockin’ degli anni ’50 fino ai rare grooves dei ’70s. Domenica 26 marzo invece, appuntamento con Adam Evald (ore 21:30, ingresso libero), compositore pop svedese. Tutto il programma.



Varese - Bluedust in concerto alla Vecchia Varese. L’appuntamento è per domenica 26 marzo con uno spettacolo davvero originale.

Casbeno - Questa sera (venerdì 24) al Circolo di Capolago (via Fè, 21) appuntamento con Lorenzo Bertocchini e Charlie Yelverton per una serata tra blues e folk.

Albizzate - Una bella serata con la band che omaggia Rino Gaetano (e che si chiama coma una sua canzone) quella di sabato sera. Appuntamento al circolo Family, via XX Settembre, ore 22, ingresso libero.

Busto Arsizio – Venerdì sera alle ore 22, in collaborazione con il Circolone Di Legnano, si terrà il concerto dei Babbutzi Orkestar faranno scatenare tutti con la loro espolosiva miscela di balkan music e punk. Sabato invece, appuntamento con There will be blood e Krano. Domenica invece appuntamento, con la presentazione del romanzo collettivo, scritto sotto la guida di Lucia Valcepina, “La libertà dei fiori”.

Tradate – Francesco Piu duo in concerto al Cinema Teatro Paolo Grassi. Appuntamento per sabato 25 marzo, alle 21 per una serata organizzata da Black & Blue Festival.

Saronno – Dopo essere stato costretto a rimandare, per una forte influenza, il concerto previsto a gennaio, Eugenio Finardi arriva finalmente a Saronno con il suo tour, appuntamento per venerdì 24 marzo. Eugenio Finardi sarà per la prima volta sul palco del Teatro Giuditta Pasta di Saronno per il tour “40 anni di musica ribelle”.

Tempo libero generica

TEATRO

Besozzo – Sabato 25 marzo, alle 21, in scena al Teatro Duse di Besozzo, all’interno della stagione organizzata dall’Amministrazione comunale, lo spettacolo-concerto “Roba Minima S’intend”. Creato e interpretato da Stefano Orlandi, con la produzione Atir Teatro Ringhiera, è un percorso di musica, parole e immagini intorno alla figura di Jannacci e della Milano che il cantautore milanese e ha raccontato nelle canzoni fin dagli anni ’60.

Cassano Valcuvia - Sabato 25 marzo al Teatro Comunale andrà in scena il monologo di e con Stefano Beghi “Rimanendo sul Confine” una produzione della compagnia Karakorum teatro di Varese. Appuntamento alle 21.

Gallarate - CATS, Il famosissimo musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, nato da un racconto di Eliot, ritorna in scena nell’inedita versione «steampunk» di Operà Populaire, con la direzione e la regia di Stefano Mapelli. Sabato e domenica al teatro Condominio di via del Teatro 5, 28/16 euro, 392.8980187, VivaTickets.

Solbiate Arno - Sabato 25 marzo torna SolbiaTeatro con la terza serata di questa ottava edizione della rassegna. Ospite della serata sarà la compagnia “Ronzinante” di Merate che per la terza volta viene a calcare le scene solbiatesi, quest’anno con un nuovo spettacolo intitolato “Questo Otello è tutta un’altra storia”.

CINEMA

Nelle sale arriva “Elle”, tratto dal Romanzo «Oh» di Philippe Djian. Isabelle Huppert (vincitrice di un Golden Globe e candidata al Premio Oscar come miglior attrice per questo ruolo) è Michèle, imperturbabile donna d’affari la cui vita cambierà dopo un aggressione.

“ I am not your Negro” trasposizione cinematografica dell’ultima opera incompiuta di James Baldwin è un documentario che racconta con la voce di Samuel L. Jackson (nella versione originale) le esistenze e gli omicidi di Malcom X, Martin Luther King Jr. e Medgar Evers, per ripercorrere la storia dell’immagine dei Neri in America.

“Non è un paese per giovani” arriva al cinema il 23 marzo. Molti ragazzi italiani inseguono il sogno di una vita migliore al di fuori del Bel Paese.

Le uscite al cinema