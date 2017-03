Eccellenza, big match ad Arconate

Le immagini dei dilettanti

Trentesima e quintultima giornata di campionato per il Girone A di Eccellenza domenica 2 aprile (ore 15.30), che propone come gara più importante lo scontro di vertice tra Arconatese e Pavia. La capolista ospiterà la prima inseguitrice, staccata di solo tre punti, e con una vittoria potrebbe ipotecare il primo posto finale e la promozione diretta in Serie D.

Il Verbano sarà spettatore interessato dello scontro diretto, ma a Fenegrò dovrà stare attento alla ritrovata buona forma dei comaschi. Il Busto 81 farà invece visita al fanalino di coda Vittuone, mentre osserverà il turno di riposo la Sestese.

L’Fbc Saronno affronterà il Calvairate sperando di guadagnare tre punti per la salvezza, mentre l’Union Cassano, alla prima senza mister Barban dopo 10 anni, sarà di scena a Sancolombano.

IL CALENDARIO: Vittuone – Busto 81; Accademia Pavese – San Giuliano; Arconatese – Pavia; Ardor Lazzate – Lomellina; Fbc Saronno – Calvairate; Fenegrò – Verbano; Sancolombano – Union Cassano; Trezzano – Brera. Riposa: Sestese.

CLASSIFICA: Arconatese 64; Pavia 61; Verbano 59; Ardor Lazzate 52; Busto 81 50; Sancolombano, Lomellina 37; Fenegrò 34; Calvairate 33; Accademia Pavese 31; Sestese 30; Fbc Saronno 29; Union Cassano 28; Trezzano 27; Brera 26; Atletico San Giuliano 22; Vittuone 18.