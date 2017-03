Eccellenza, big match tra Arconatese e Verbano

Le immagini dei dilettanti

Giornata molto importante per il Girone A di Eccellenza, con il big match di Arconate tra Arconatese e Verbano. In Promozione è una giornata di sfide incrociate tra le prime sei della classifica.

ECCELLENZA: Tutti i fari saranno puntati su Arconate, dove la capolista ospiterà il Verbano in cerca della vittoria che potrebbe riaprire la lotta per il primo posto. Dello scontro diretto potrebbe approfittarne il Pavia secondo, ma a Sancolombano non sarà una passeggiata. Scontro salvezza da non fallire per la Sestese a Vittuone, mentre l’Fbc Saronno ospiterà il Busto 81 per uno scontro tutto varesotto. L’Union Cassano cerca punti a Calvairate per uscire dal periodo nero. Altra sfida delicata sarà quella tra Trezzano e San Giuliano, l’Accademia Pavese ospiterà il Fengrò, mentre l’Ardo Lazzate andrà all’Arena Civica contro il Brera.

CLASSIFICA: Arconatese 54; Pavia 50; Verbano 48; Ardor Lazzate, Busto 81 41; Sancolombano 34; Lomellina 31; Fenegrò 28; Calvairate, Accademia Pavese, Union Cassano, Fbc Saronno 27; Trezzano 23; Sestese 22; Brera 19; Vittuone 17; Atletico San Giuliano 15.

PROMOZIONE: Non sarà una trasferta facile quella della Castellanzese a Uboldo, così come per la Base 96 a Vergiate e per il Gavirate a Mariano. L’Olimpia sarà impegnata a Lentate sul Seveso, mentre la Besnatese cerca altri punti per consolidare la propria posizione a Brebbia, così come il Morazzone in casa del Garbagnate. Il Tradate proverà a fare il colpo a Castano Primo, così come il Cairate a Solaro.

CLASSIFICA: Castellanzese 59; Base 96 46; Gavirate 44; Mariano 40; Uboldese, Vergiatese 37; Olimpia 34; Morazzone 31; Besnatese 27; Lentatese 25; Universal Solaro 23; Castanese 21; Brebbia 20; Cairate 18; Tradate 16; Garbagnate 14.