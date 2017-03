Eccellenza, distacchi invariati

Le immagini dei dilettanti

È una corsa a chi sbaglia di meno in testa al campionato di Eccellenza. Arconatese, Pavia e Verbano non sbagliano e i distacchi rimangono così invariati. In Promozione tutto facile per la Castellanzese a Tradate.

ECCELLENZA: L’Arconatese vince con qualche brivido a San Giuliano superando 3-2 l’Atletico. Il Pavia regola 3-1 il Lomellina, mentre il Verbano batte 2-0 la Sestese. Perde terreno l’Ardor Lazzate, fermata sullo 0-0 dal Saronno, mentre vince 1-0 il Bisto 81 contro l’Accademia Pavese. Brutta sconfitta per l’Union Cassano, 5-1 in casa contro il Fengrò il Trezzano passa 1-0 a Calvairate, mentre termina 0-0 tra Brera e Sancolombano.

CLASSIFICA: Arconatese 64; Pavia 61; Verbano 59; Ardor Lazzate 52; Busto 81 50; Sancolombano, Lomellina 37; Fenegrò 34; Calvairate 33; Accademia Pavese 31; Sestese 30; Fbc Saronno 29; Union Cassano 28; Trezzano 27; Brera 26; Atletico San Giuliano 22; Vittuone 18.

PROMOZIONE: La Castellanzese vince 4-1 a Tradate e compie un altro passo verso l’Eccellenza. La Base 96 pareggia 1-1 contro il Mariano, ma il Gavirate non ne approfitta perdendo 3-2 a Ponte Tresa contro l’Olimpia. Fermata sul pari anche l’Uboldese, 2-2 a Besnate, vince la Vergiatese 1-0 a Lentate. Colpo interno per il Morazzone che supera 1-0 il Brebbia, il Cairate batte 3-1 la Castanese, mentre finisce 1-1 tra Garbagnate e Universal Solaro.

CLASSIFICA: Castellanzese 66; Base 96 56; Mariano, Gavirate 47; Uboldese 45; Vergiatese 44; Olimpia 43; Morazzone 36; Besnatese 32; Lentatese 31; Universal Solaro 28; Castanese 27; Cairate 23; Brebbia 22; Garbagnate, Tradate 16.