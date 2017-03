Foto varie

Starbucks arriva in italia e, oltre alle polemiche sulle quali ognuno può comportarsi come meglio crede, porterà molto lavoro.

La catena di caffè, tra le più famose al mondo, aprirà prima a Milano per poi estendersi, come trapela da fonti stampa, ad altre città italiane con una richiesta di personale che potrebbe essere molto ingente (si parla di qualche centinaio di posti di lavoro).

Dove rivolgersi per presentare la propria candidatura non è ancora stato comunicato ma, come tutte le grandi compagnie, Starbucks ha una sezione del proprio sito che conviene monitorare di tanto in tanto se si aspira ad una posizione nei nuovi punti vendita che apriranno in Italia.

Ecco il link da tenere d’occhio dove sono elencate tutte le aree di recruitment nei paesi dove opera Starbucks.