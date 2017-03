Ecco quanto costerà parcheggiare a Varese

In Comune hanno limitato le tariffe fino all’ultimo minuto, ma alla fine l’assessore Civati, in commissione urbanistica, ha presentato le cifre.

Quanto costerà parcheggiare a Varese?

Per adesso, sono state indicate delle previsioni che però non sono ancora definitive. Sono state infatti indicate delle fasce con un minimo e un massimo, una forbice di costo per il cittadino. Nelle prossime settimane la giunta e il consiglio comunale dedicheranno se applicare l’ipotesi di minima o quella di massima.

Il centro della città sarà diviso in 4 fasce. La più costosa sarà quella intorno a piazza Monte Grappa è sarà denominata Area Azzurra, e via di seguito Area Verde, Area Blu, Area Rossa.

Gli orari vanno dalle 8 alle 20. Rimane l’ora gratis per il pranzo, e sarà estesa a tutto il centro. Rimane il parcheggio gratis oltre le 20.

Area Azzurra – da 1,50 euro a 2,50 all’ora

Area Verde – da 1,40 euro a 2,20 euro all’ora

Area Blu – da 1 euro all’ora a 2 euro all’ora

Area Rossa – da 0,50 euro all’ora a 1,20 euro all’ora

Durata massima della sosta

Area Azzurra – da 1 e 30 minuti ore a 3 ore

Area Verde – da 1 e 30 minuti ore a 3 ore

Area Blu – da 3 ore a illimitata

Area Rossa – da 3 ore a illimitata

Tariffa forfettaria giornaliera fuori strada (ovvero nei parcheggi organizzati e non su strada )

Area Azzurra – da 1 euro a 4,50 euro al giorno

Area Verde – da 1 euro a 4,50 euro al giorno

Area Blu – da 1 euro a 4,50 euro al giorno

Area Rossa – da 1 euro a 4,50 euro al giorno

Permesso residenti

Ci sarà una tariffa forfettaria annuale, a seconda della auto per nucleo familiare.

Primo autoveicolo: minimo 0 massimo 60 euro

Secondo autoveicolo: minimo 60, massimo 180 euro

Terzo autoveicolo: minimo 120 euro, massimo 240 euro

Oltre terzo autoveicolo: minimo 180 euro, massimo 360 euro

Permesso Pendolari (dovrà essere associato al titolo di viaggio)

Tariffa fortettaria mensile: da 15 euro a 35 euro

Tariffa forfettaria semestrale: minimo 4 volte il mensile, massimo 5,5 volte il mensile.

Tariffa fortettaria annuale. minimo 8 volte il mensile, massimo 11 volte il mensile

Permesso utenti frequenti (chi lavora a Varese potrà sottoscrivere un abbonamento e usare i parcheggi strutturati come via Sempione e via Verdi)

Tariffa forfettaria mensile: minimo 45 euro, massimo 80 euro.

Tariffa forfettaria semestrale: minimo 4 volte il mensile, massimo 5,5 volte il mensile.

Tariffa fortettaria annuale: minimo 8 volte il mensile, massimo 11 volte il mensile

L’assessore Civati l’ha descritto come un piano coraggioso per incentivare il mezzo pubblico e consentire a chi ne ha bisogno di parcheggiare più facilmente.