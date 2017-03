Elezioni amministrative, alle urne l’11 giugno

Il ministro dell’Interno Marco Minniti ha comunicato che le elezioni amministrative si terranno il prossimo 11 giugno. Nella stessa nota ministeriale si legge anche che i ballottaggi verranno effettuati domenica 25 giugno.

Per la nostra provincia andranno alle urne i comuni di Bardello, Besozzo, Brissago Valtravaglia, Cassano Magnago, Ferno, Galliate Lombardo, Gerenzano, Marchirolo, Sangiano, Sumirago, Tradate.

In totale per la provincia di Varese saranno chiamati al voto 67 mila elettori (dato ministero dell’Interno al 31 dicembre 2016). Due i comuni sopra i 15 mila abitanti che potrebbero andare al ballottaggio: Cassano Magnago (21.386 abitanti, 17.936 elettori) e Tradate (17.729 abitanti, 15.703 elettori).

Questa la nota sul sito del ministero dell’Interno:

Con decreto del ministro dell’Interno Marco Minniti, è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 11 giugno 2017.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno.

I comuni interessati alla consultazione sono 1021, di cui 796 nelle regioni a statuto ordinario e 225 nelle regioni a statuto speciale, dove lo svolgimento delle elezioni è fissato autonomamente, anche in data diversa da quella prevista per le regioni a statuto ordinario.