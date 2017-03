Elezioni amministrative, le civiche di Plebani si presentano

Foto varie

Con il motto “Noi ci siamo” il candidato alla carica di sindaco Alfio Plebani insieme ai componenti le due liste civiche indipendenti “Innovazione Civica” e “Energia e Futuro” inizia gli incontri con i cittadini .

Queste le date e i luoghi :

12 marzo 2017 Tradate C.so Bernacchi : “incontro di presentazione, ascolto e confronto con i cittadini in previsione delle prossime elezioni amministrative”

19 marzo 2017 Abbiate Guazzone via Vittorio Veneto : “celebrazione della festa del papà per onorare la figura paterna e la sua importanza all’interno della famiglia. Incontro di presentazione, ascolto e confronto con i cittadini in previsione delle prossime elezioni amministrative”

26 marzo 2017 Tradate Via Carlo Rossini – via Brodolini : “incontro di presentazione, ascolto e confronto con i cittadini in previsione delle prossime elezioni amministrative”.