Elezioni, nasce “Sinistra X Tradate”

Nasce una nuova lista civica a sostegno del sindaco uscente Laura Cavalotti. Si tratta di Sinistra X Tradate, che si aggiunge al Partito Democratico e a Partecipare Insieme 2.0. Le tre liste appoggeranno unite l’attuale primo cittadino e la presentazione ufficiale della colazione avverrà sabato mattina, 4 marzo.

Così i rappresentanti elencano i valori della nuova lista: «Una lista civica nuova ed eterogenea, fondata su valori di giustizia sociale, inclusività, solidarietà, promozione della cultura, rispetto dell’ambiente, trasparenza amministrativa e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali – spiegano i responsabili -. Siamo convinti che dopo cinque anni di lavoro impegnativo e scrupoloso sia giunto il momento in cui raccogliere i benefici che deriveranno alla cittadinanza da un Bilancio risanato e dai risultati politici che il sindaco Laura Cavalotti è riuscita ad ottenere gettando solide basi per il futuro. Per questo scendiamo in campo e sosteniamo Laura Cavalotti».