Elisa Origi presenta “Lucore” alla Biblos

Elisa Origi presenta alla libreria Biblos di Gallarate il suo libro d’esordio, “Lucore”. L’appuntamento è per domenica 2 aprile alle 17.30, dialoga con l’autrice il giornalista Federico Del Piano.

“Lucore” è il libro d’esordio di Elisa Origi. Classe 1976, diploma di maturità classica e laurea in Lettere Moderne, giornalista, lavora come specialista in comunicazione d’impresa e pubbliche relazioni: abita a Cardano ma è originaria di Gallarate.«Come molti scrittori – spiega Elisa Origi – posso dire di aver sempre amato la scrittura, ma è da circa tre anni che il mio impegno si è fatto costante e questo libro ne riporta, con mia grande gioia, i frutti. Scrivere è una passione meravigliosa e oggi sono molte le persone che devo ringraziare per avermi spronato a coltivare un’attitudine che avevo scoperto già da bambina: molto spesso i sogni più belli ce li perdiamo per strada».

Una scelta del titolo, per questa prima pubblicazione, ricercata e per certi versi azzardata: lucore è una parola di uso non comune ma in grado di esprimere al meglio quella luce soffusa attraverso cui tutte le cose umane sono solo vagamente percepibili.

L’autrice racconta così “il colore della non infelicità”, che non è mai felicità allo stato puro. Piuttosto, il lucore è inteso, in queste pagine, come una pozza in cui i protagonisti di diciannove storie finiscono con l’affogare nel crudele e illusorio tentativo di trovare un qualche senso alle vicende dell’esistenza.