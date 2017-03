Emilia Di Benedetto è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. L’annuncio è stato dato dal gruppo di Tradate che in questi ultimi cinque anni è stato rappresentato in consiglio comunale da Stefano Castiglia. Proprio nelle ultime ore si è svolto il consiglio comunale in cui era in discussione il bilancio di previsione del Comune. Castiglia ha letto un lungo documento di osservazioni che, come ha spiegato lo stesso consigliere, comporranno anche il programma elettorale.

«Emilia De Benedetto porterà avanti i punti presentati in Bilancio – spiegano dal gruppo -, che faranno parte integrante del nostro programma unitamente ad altri importanti obiettivi che presenteremo nelle prossime settimane».

Il Movimento elenca così i punti principali: «L’introduzione in via sperimentale del “reddito di cittadinanza locale”, una misura a favore di coloro che si trovano temporaneamente, e per cause “eccezionali”, in condizioni tali da non poter far fronte al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia; una profonda revisione del Piano Urbano del Traffico, nell’ambito di un importante progetto di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità cittadina; un progetto strategico di riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici; l’avvio concreto del progetto “Tradate verso Rifiuti Zero”, con interventi ampi e diffusi sul territorio allo scopo di premiare i cittadini più virtuosi attraverso l’applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti».