Entrano in azienda, rubano solo le monetine del caffè

Sono riusciti a prendere qualche monetina dalla macchinetta del caffè, ma prima che potessero mettersi a cercare altro denaro o fare altri danni sono stati messi in fuga dal tempestivo arrivo delle guardie giurate della Vedetta Lombarda.

E’ il furto messo a segno, solo parzialmente, qualche giorno fa alla periferia cittadina in via Bellini nella zona industriale in una azienda specializzata nella produzione di tubi flessibili. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 22. Sono entrati forzando una finestra del magazzino ma il loro blitz è stato, come detto, interrotto dall’arrivo di una pattuglia dell’istituto di vigilanza privato.

Sul posto sono accorsi i responsabili del plesso produttivo, che hanno confermato che non mancava nulla a parte la piccola cassaforte del distributore. Ad effettuare un sopralluogo sono stati anche i carabinieri della stazione cittadina. In giorni successivi sono stati riparati i danni provocati dall’effrazione al distributore automatico e alla finestra.