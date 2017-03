Esperienze di donne in biblioteca

Foto varie

L’Associazione Culturale 2L Lombardia Lucania organizza la serata dal titolo “Esperienze di Donne“, per questa sera venerdì 10 marzo 2017 alle ore 21 presso la Biblioteca comunale di Piazza Matteotti a Fagnano Olona.

Condivideranno la propria esperienza:

– Roberta Fusé, attiva nella formazione e insegnamento ai bambini

– Emilia Rebbia, aiuto umanitario in Congo con l’Associazione don Crispino Onlus

– India Milani, campionessa nazionale di pattinaggio artistico

– Rosy Battaglia, giornalista e attivista

All’evento prenderà parte il Circolo Culturale l’Alba, che allieterà i presenti, intervallando gli interventi delle relatrici con la lettura dei componimenti da parte dei poeti Annitta Di Mineo, Stefana Pieretti, Alfredo Maestroni, Antonio Vaccaro, Claudio Mecenero, Sergio Belvisi e Paolo Bossi.

“Ci fa sempre piacere collaborare con le altre associazioni, come la Pro Loco, o il Circolo Alba in questo caso. E’ un modo per condividere esperienze e per crescere tutti inseme in armonia.

Le donne oggi hanno un ruolo nettamente più impegnativo di una volta nella vita sociale, ma serve anche tenere lo sguardo su persone più anziane, come Armida, che tanto hanno fatto per il paese e che possono ancora insegnare tanto a chi, come la nostra associazione, è più piccola e “nuova”. Pertanto, anche in futuro, se vorranno continueremo a lavorare insieme volentieri.

Una grande intesa si è avuta infatti due settimane fa nella serata dialettale “A ta l’ho dì, talò!” al Castello Visconteo, in cui la sinergia è stata un successo. In questo caso più che festeggiare la donna, vogliamo valorizzare i molteplici aspetti e le difficoltà che affronta nel quotidiano la parte rosa del mondo” racconta Marianna Panebianco, Presidente dell’Associazione Culturale fagnanese Lombardia Lucania.

Presenta questa interessante serata il collaudato Fausto Bossi.