Esplosione in una palazzina di Via Gorla

Esplosione in una palazzina in via Gorla 18, a Mozzate, in provincia di Como a causa di una fuga di gas nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 marzo.

Un uomo, l’unica persona presente al momento dello scoppio, è rimasto gravemente ustionato al volto e al braccio. L’esplosione è avvenuta in un appartamento del secondo piano e ha danneggiato due appartamenti, l’edificio è stato evacuato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como, Varese e Saronno, i Carabinieri e il personale del 118.

