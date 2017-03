Facile.it, il primo negozio d’Italia è a Varese

facile.it a varese, primo store d'italia

Ora è ufficiale: Facile.it apre il suo primo negozio “fisico” d’Italia a Varese. Quello che vi abbiamo anticipato qualche giorno fa è diventato realtà con una semplice newsletter inviata ai loro iscritti della zona, dove comunica proprio a Varese, in piazza Monte Grappa 4 l’apertura del primo store della catena in Italia. Il giorno di apertura ufficiale è previsto al 6 marzo.

Facile.it aprirà in quello che era lo storico negozio De Micheli, che cambia così completamente pelle: non più un negozio classico, ma il primo punto servizi del noto portale “broker” che confronta i prezzi di assicurazioni, mutui, e contratti adsl.

Facile.it ha scelto Varese per il suo primo negozio su strada perché «Perché ritenuta rappresentativa dell’utente medio che incontriamo sul territorio italiano – ha chiarito Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it S.p.a – Facile.it è e rimarrà un’azienda web, ma ha deciso di venire incontro a quella fetta di popolazione che ha ancora poca conoscenza e, di conseguenza, una certa diffidenza nei confronti del web o anche, non ha i mezzi per utilizzarlo. Riteniamo che un punto fisico sul territorio ci aiuti ad essere ancora più vicini ai nostri clienti e ad offrire loro un servizio complementare: lo scopo ultimo è quello di insegnare agli utenti come sfruttare al meglio il nostro servizio di comparazione, perchè possano comprenderne appieno le potenzialità».

A firmare il progetto dei 120 metri quadrati su due livelli sono gli architetti Franz Bergonzi, Matteo Faroldi e Giorgia Milani (mumbledesign).