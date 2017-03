Fallimento Imf, apertura delle buste il 20 aprile

Gabriele Galante imprenditore Imf Creva di Luino

L’apertura delle buste del fallimento della IMF srl (Impianti Macchine Fonderia), storica azienda di Creva di Luino, è stata fissata per il giorno 20 aprile alle 10 presso lo studio del curatore Marco Bianchi.

L’invito ad offrire riguarda i seguenti lotti: azienda (KH, modelli e disegni, marchi IMF, CARLO BANFI, FOUNDRY AUTOMATION, wip, rimanenze, beni mobili, elenco clienti), partecipazioni e complesso immobiliare in Luino (compresi i diritti derivanti dal contratto di Leasing immobiliare) per un prezzo base di 11.830.000 euro.

In subordine: azienda (KH, modelli e disegni, marchi IMF, CARLO BANFI, FOUNDRY AUTOMATION, wip, rimanenze, beni mobili, elenco clienti) e partecipazioni per un prezzo 3.900.000 euro

In ulteriore subordine:

I RAMI D’AZIENDA

Carlo Banfi (KH, modelli e disegni, marchio CARLO BANFI, wip, rimanenze, beni mobili, elenco clienti Carlo Banfi) ha un prezzo base di 450.000 euro, Foundry Automation (KH, modelli e disegni, marchio Foundry Automation, wip, rimanenze, beni mobili, elenco clienti Foundry Automation) prezzo base 450.000 euro, IMF (KH, modelli e disegni, marchio IMF, wip, rimanenze, beni mobili, elenco clienti Impianti Macchine Fonderia) prezzo base 3.000.000 di euro

LE PARTECIPAZIONI

La IMF controlla sette società: BMF France Sarl (100%, prezzo base 100.000 euro), IMF India LTD (100%, prezzo base 100.000 euro), IMF Services Ltd (97%, prezzo base miglior offerente), IMF North America INC. (95%, prezzo base miglior offerente), IMF Brasil LTDA (71%, prezzo base 35.000), IMF Foundry Machinery (Tianjin) Co. Ltd. (51% prezzo base miglior offerente), QIQIHAR EEE Foundry Equipment Co Ltd. (51% prezzo base 70.000 euro)